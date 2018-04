Bewoners Watergraafsmeer willen stoken met restwarmte uit dit datacentrum

In sommige nieuwbouwwijken wordt al gestookt met restwarmte, maar voor oudere wijken is vaak een enorme aanpassing nodig. Vier bewoners van De Watergraafsmeer willen daar verandering in brengen. Zij hebben een plan bedacht om de eerste oudbouw-wijk te worden met die met restwarmte wordt verwarmd.

Datacentrum Equinix, dat even verderop ligt, moet toeleverancier worden. De warmte die het bedrijf uitstoot, wordt nu toch verspild. Ook energiebedrijf Alliander is enthousiast en heeft samen met Equinix een intentieverklaring getekend. Equinix zou aan 5 duizend huishoudens warmte kunnen leveren.

Miljoeneninvestering

Initiatieven als deze kan de gemeente goed gebruiken, omdat Amsterdam in 2050 van het aardgas af wil. Maar om het plan te realiseren moet wel een flinke investering gedaan worden om de hitte naar de huizen te krijgen. Prijskaartje: vijf miljoen.

Ardine Nicolai is al drie jaar met het plan bezig. 'We zijn bezig met een onderzoek naar wat er technisch en organisatorisch nodig is. We verkennen ook de financiële haalbaarheid, en proberen andere bewoners bij het plan te betrekken'.