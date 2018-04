Van de Beek: 'Applaus voor Appie was mooiste moment van de wedstrijd'

Het applaus in de 34e minuut voor Nouri was voor Donny van de Beek het mooiste moment van de wedstrijd tegen AZ.

De middenvelder zegt na afloop van de wedstrijd tegen AT5 dat het behouden van de tweede plek het doel was van vandaag. 'Dat hebben we goed gedaan. Goed dat we het niet op volgende week hebben laten komen. We hebben een prima wedstrijd gespeeld. Mooie aanvallen laten zien voor het publiek ook', vindt Van de Beek.

In de 34e minuut ging iedereen in de Johan Cruijff Arena staan en klappen voor Nouri. 'Kippenvel. Het mooiste moment van de wedstrijd. Het was een mooi eerbetoon voor hem en ik heb ervan genoten', aldus de middenvelder. 'Iedereen weet dat het voor hem is en krijgt het mee.'