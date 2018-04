Mazraoui: 'Je kan niet tevreden zijn met de tweede plaats'

Noussair Mazraoui had een weekend waar veel voetballers van dromen: kampioen geworden in de Jupiler League met Jong Ajax en ook nog eens een basisplaats in het eerste elftal.

Ook Mazraoui zelf kijkt tevreden terug. 'Voor mij persoonlijk is het een goed weekend geweest. Twee hoogtepunten weer. Het is geweldig', zegt de Marokkaanse jeugdinternational. Hij verving vandaag de geblesseerde Veltman in de basis voor het thuisduel tegen AZ.

Mazraoui was gisteren nog bij het feestje van Jong Ajax vanwege het kampioenschap in de Jupiler League. 'Maar dat feestje was wel kort. Ik kon niet tot diep in de nacht gaan feesten en dan de volgende dag basis spelen', vindt de middenvelder.

Echt heel blij met de tweede plek in de Eredivisie is Mazraoui in ieder geval niet. 'Is dat iets wat je nastreeft? Ik denk het niet. Iedereen begint het seizoen om kampioen te worden. Dat is niet gelukt. Dan kan je eigenlijk niet tevreden zijn met de tweede plaats.'