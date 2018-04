Man (29) stalkt ex in Buitenveldert en stuurt haar foto van hangende strop tussen twee bomen

Een 29-jarige man moet 176 dagen de cel in – waarvan 90 dagen voorwaardelijk – omdat hij zijn ex-vriendin vorig jaar tussen mei en december heeft gestalkt en bedreigd. Vlak voor kerst ging hij zelfs zo ver dat hij haar woning binnendrong.

Ook kreeg de zus van het slachtoffer te horen van de man dat hij zelfmoord zou gaan plegen en dat het de schuld was van zijn ex. In de richting van zijn ex uitte hij bedreigingen. 'Als je nu de politie belt of iemand roept vermoord ik je', zou de man hebben geroepen. Ook zou hij een mes op de nek van zijn ex hebben gezet.

Berichten

Daarnaast stuurde de man naar zijn ex berichten met de tekst: 'Jij laat altijd het licht in je appartement aan, wees niet verbaasd als je het licht uit vindt.' En: 'Nu ik in mijn land ben heb ik geen enkel verbod, ik kan je elk moment berichten sturen. Je ouders zullen voorzichtig moeten zijn. Ik zal je aan het huilen maken en laten lijden van een afstand om je te laten voelen wat ik in het afgelopen jaar heb gevoeld. Ik neem alle risico's en ik verzeker je dat je je hele leven aan mij vastgebonden zult blijven. Fijne vakantie, ik hoop dat de Griek je zal brengen wat je wenst'



Of dat alles nog niet genoeg was, werd de vrouw ook nog op een metrostation in de stad achtervolg en liep hij achter haar aan op een feest in de Westergasbriek. Ook stuurde de man een foto naar zijn ex van hangende strop tussen twee bomen.

Mishandeling

Toen de man in de woning van zijn ex werd betrapt, mishandelde hij ook een vriend van de vrouw. De vrouw durfde na dit voorval niet meer alleen thuis te slapen. Verder heeft de man een groot aantal spullen uit de woning meegenomen, waaronder haar paspoort. Naast financiële schade heeft het slachtoffer hiervan veel hinder ondervonden. De rechtbank rekent de man dit alles zwaar aan: de woning is bij uitstek een plek waar men zich veilig moet kunnen voelen.

De man mag naast de celstraf twee jaar lang op geen enkele manier contact met de vrouw opnemen. Ook moet hij haar bijna 1650 euro aan schadevergoeding betalen.