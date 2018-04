VVD'er Ron Eisenmann twittert onder nepaccount over misbruikzaak joodse school Cheider

Fractievoorzitter van de VVD in Zuid Ron Eisenmann heeft de afgelopen weken onder een nepaccount op Twitter berichten verspreid over de misbruikzaak op de joodse school Cheider.

Twee weken geleden, op 16 april, begon de rechtszaak tegen de oud-docent van Cheider, die wordt beschuldigd van misbruik van ten minste zes minderjarige leerlingen. Het Twitteraccount (@CheiderF) werd een dag voor de start geopend. 'De tweets op deze tijdlijn zijn onder meer bedoeld om feiten te brengen over de misbruikzaak op het Cheider waarbij bestuur en directie een kwalijke rol hebben gespeeld', was het eerste bericht dat de wereld werd ingestuurd.

'Tweets van oud leerlingen'

In de biografie van het Twitteracccount (@CheiderF) stond dat de tweets werden geschreven door oud-leerlingen die 'De feiten en de juiste berichtgeving over de Cheider-school geven'. In een verklaring aan AT5 zegt Eisenmann nu dat de tweets onder zijn verantwoording zijn geschreven en dat hij zelf nooit op de Cheider-school heeft gezeten. Of hij zelf de tweets heeft verstuurd wil Eisenmann niet bevestigen. 'Dat laat ik in het midden.' Naast VVD'er is Eisenmann ook voorzitter van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en advocaat.

Lees ook: Van misbruik verdachte docent Cheider voor rechter

In andere berichten werd via het account vooral de directeur van de Cheider-school Herman Loonstein aangevallen. 'De kinderen van directeur en voorzitter van het bestuur Loonstein hebben nu een Twitter aangemaakt om de slachtoffers verder te onderdrukken. Als reactie daarom dit account gemaakt', valt er te lezen. En: 'Aan de houding van het bestuur is niets orthodox en ook niets joods. Kinderen in de kou laten staan, beschuldigen en onder druk zetten is gemeen. Een Twitter maken om jezelf te beschermen is opnieuw een klap in gezicht van de kinderen.'

Lees ook: Voormalig leraar Cheider ontkent seksueel misbruik leerlingen

Volgens het Twitteraccount dat onder de verantwoordelijkheid van Eisenmann berichten verspreidde zit de familie Loonstein achter het Twitteraccount @CheiderFacts. Chizki Loonstein, de zoon van Herman Loonstein, laat in een reactie aan AT5 weten dat hij er in ieder geval niet achter zit. 'Dat kan ik met honderd procent zekerheid zeggen.'

Account verwijderd

Inmiddels heeft Ron Eisenmann het Twitteraccount verwijderd. 'Via het account is een aantal tweets verzonden die de familie Loonstein in een kwaad daglicht stelt. Dat had nooit mogen gebeuren. Ik neem dan ook afstand van die tweets en bied daarvoor mijn verontschuldigingen aan. Alle tweets zijn uiteindelijk door mij verwijderd en het account is door mij gesloten. Ik betreur de gang van zaken en het spijt mij dan ook dat een aantal van de tweets voor bepaalde partijen aanstootgevend is geweest', schrijft de VVD'er in een reactie.

Lees ook: 'Minister moest Cheider dwingen tot aangifte van misbruik'

Eisenmann vindt dat hij nog wel kan functioneren als politicus. 'Als anderen daar anders over denken hoor ik dat wel. Voor mij is de zaak in ieder geval afgedaan.'

'Zaak nog niet afgedaan'

Chizki Loonstein noemt de gang van zaken bijzonder pijnlijk. 'Vooral voor meneer Eisenmann zelf.' Of de familie Loonstein verdere stappen onderneemt tegen de VVD'er is nog niet bekend. 'Ik ga ervan uit dat de zaak hier in ieder geval nog niet mee is afgedaan. Zijn verklaring spreekt voor zich.'