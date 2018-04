Nieuwe staking van start voor streekvervoer rondom de stad

Werknemers van streekvervoerders rondom de stad staken 30 april en 1 mei. Binnen Amsterdam rijdt het openbaar vervoer wel gewoon volgens dienstregeling. Reizigers in de richting van Schiphol en Weesp zullen wel met de staking rekening moeten houden. Het GVB waarschuwt: de stakingsinformatie is niet verwerkt in de reisplanners

In de richting van Weesp en Schiphol ondervinden reizigers van de lijnen 49, 69, 245, 246 en 247 hinder van de staking. Bij sommige haltes stoppen de bussen niet. Vervoerder Connexxion meldt dat personeel van Schiphol wel gewoon van de bus gebruik kan maken, maar dat zij geen zicht hebben op de dienstregeling voor overige lijnen. Dat 'is afhankelijk van het aantal chauffeurs dat zich als werkwillig meldt', schrijft het bedrijf op zijn website.

Naar verwachting zullen vrijwel alle werknemers van regionale vervoersbedrijven staken. Inzet is de cao, waar tussen werkgevers en vakbonden op dit moment over wordt onderhandeld. Connexxion heeft de staking proberen te voorkomen door een gang naar de rechter, maar die oordeelde in het voordeel van de stakers.

Behalve Connexxion staken ook de werknemers van busmaatschappijen EBS en Arriva. EBS rijdt vooral ten noorden van Amsterdam, de bussen van Arriva rijden tussen Haarlem en Leiden.

Het is niet de eerste keer dat de twee partijen er niet uitkomen, en het komt tot een staking. In januari van dit jaar riepen vakbonden FNV en CNV ook al op tot een staking, om zo meer loon en minder werkdruk af te dwingen.