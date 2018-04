André Hazes en Monique niet meer samen: 'Heb dingen verpest'

Zanger André Hazes heeft een einde gemaakt aan zijn relatie met de 40-jarige Monique Westenberg.

Dat vertellen de twee tegen Shownieuws. De 24-jarige zanger stelt dat er 'te veel is gebeurd'. 'We hebben zo veel meegemaakt in een korte tijd. Ik ben denk ik verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel leuk en dat botst gewoon. Ik heb dingen verpest.'

Volgens Monique waren er in 2017 veel spanningen. Ze denkt dat André de druk van zijn werk eigenlijk niet aankan. 'Zijn agenda is echt ontzettend volgepropt. Er is nauwelijks tijd voor zichzelf, laat staan voor zijn gezin. Normaal, als je die druk niet meer aan kan, neem je pauze van je werk. Maar in André's geval was het onmogelijk pauze van zijn werk te nemen en kiest hij ervoor pauze van zijn gezin te nemen.'

De twee kregen in 2016 samen een kind, die ook de naam André kreeg. Monique en André woonden samen op een woonwagenkamp in Rotterdam, bij de familie van Monique. André woont inmiddels ergens anders. De twee zijn op dit moment ook te zien in een reallifesoap op SBS, of de breuk daarin ter sprake komt is nog onduidelijk.

Op Instagram laat André vandaag wel weten dat hij samen met Monique vakantie gaat houden.