Oud-voetbalinternationals houden WK-selectiedag voor 65-plussers

Op je 65ste of zelfs nog ouder debuteren in Oranje, die kans krijgen tientallen mannen op leeftijd vandaag. In het Olympisch Stadion wordt een selectiedag gehouden voor het WK Walking Football dat dit jaar in het Engelse Bristol gespeeld wordt.

Internationals Sjaak Swart, Dick Schoenaker, Wim Rijsbergen en Kees Kist zijn de sterspelers van de WK-team en zij zijn nog op zoek naar vijf teamleden om de ploeg te complementeren. 'Bij OldStars walking football gaat het niet alleen om beweging, maar vooral ook om het sociale gedeelte. Bij elkaar komen, even over het weekend praten of oude verhalen ophalen', vertelt Swart.

Debuut voor Oranje

OldStarts walking football is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Bij de sport wordt er zes tegen zes gespeeld. Er mag niet gerend worden en de bal mag niet boven heuphoogte gespeeld worden. In totaal hebben 16 Eredivisieclubs en 240 amateurverenigingen in Nederland een dergelijk een oldstars-team.

De mannen die vandaag geselecteerd worden. Maken hun debuut voor Oranje op 12 mei, want dan begint het WK. Andere landen die meedoen zijn Zuid-Afrika, Canada en Schotland.