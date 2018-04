'Halsema zou het zeggen als ze niet zou solliciteren'

Femke Halsema heeft waarschijnlijk een sollicitatiebrief gestuurd voor de vacature van burgemeester van Amsterdam. Dat schrijft de Volkskrant in een analyse.

De krant heeft onder meer met 'goede vrienden' van de oud-GroenLinksleider gesproken. Zij stellen dat Halsema 'ongetwijfeld' een statement zou hebben gegeven als ze niet van plan was om te solliciteren.

Er is namelijk een 'anticampagne' tegen Halsema aan de gang, zo schrijft de Volkskrant in de analyse. 'Online ging een trollenleger zich vervolgens te buiten aan snoeiharde seksistische commentaren. Van Halsema - die in haar politieke carrière al enkele keren moest worden beveiligd - is bekend dat zij dergelijke beschimpingen moeilijk kan relativeren. Als zij daar voor zichzelf en haar puberende tweeling met een simpel telefoontje een eind aan zou kunnen maken, had zij dat ongetwijfeld gedaan.'

Op 5 juli moet bekend worden wie de nieuwe burgemeester van de stad wordt. De sollicitatiebrieven worden vanaf vandaag beoordeeld door Commissaris van de Koning Johan Remkes.