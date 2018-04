6000 op Schiphol gestrande reizigers vandaag alsnog naar bestemming

Na de grote stroomstoring van gisteren beleeft Schiphol vandaag 'een drukke, maar reguliere dag'. Verwacht wordt dat de laatste passagiers die gisteren strandden, vandaag hun reis kunnen vervolgen.

'We zijn goed opgestart. Zo'n 5.000 á 6.000 passagiers die gisteren zijn gestrand, worden verspreid over de dag onder meer met extra vluchten naar de plek van hun bestemming gebracht', zegt een woordvoerder van de luchthaven. Omdat het meivakantie is, is het wel wat drukker op de luchthaven dan op een reguliere maandag, schrijft NH Nieuws.

Treinen stopten niet meer

Door een grote stroomstoring konden reizigers gisterochtend niet inchecken en stroomden de vertrekhallen vol met mensen. Op een gegeven moment werd het zo druk dat toegangswegen tot de luchthaven werden gesloten en treinen niet meer stopten op Schiphol.

Over de oorzaak van die storing kon de woordvoerder vanochtend nog weinig vertellen. 'Dat gaan we nu verder onderzoeken en analyseren. Gisteren was al onze aandacht er op gericht om passagiers zoveel mogelijk naar hun bestemming te krijgen.'

Staking streekvervoer

Mensen die vandaag en morgen naar Schiphol reizen moeten dan wel weer rekening houden met een staking van het streekvervoer. 'De bussen en pendelbusjes op en rond Schiphol rijden wel gewoon.'