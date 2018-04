Brand in kelder van Spaans restaurant Pata Negra

De brandweer heeft rond 6.00 uur een brand geblust in een Spaans restaurant aan de Utrechtsestraat.

De brand woedde in de kelder van het restaurant. Daar stond door harde regenbuien een laag water in. Mogelijk is daardoor kortsluiting in de meterkast in de kelder ontstaan.

Een voorbijganger zag rook uit het restaurant komen en belde 112. Om binnen te komen moest de brandweer de ramen van twee deuren inslaan. De brand was snel onder controle. De brandweer heeft met een ventilator de rook uit het pand verdreven.

De schade bleef beperkt tot een uitgebrande meterkast en rookschade in het restaurant.