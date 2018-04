Vertragingen op lijn 51 door defecte metrotoestellen

Reizigers die vanochtend met metro 51 wilden reizen hadden last van vertragingen. Inmiddels rijdt de metro weer volgens dienstregeling.

De vertraging kon oplopen tot twintig minuten, aldus het GVB vanochtend vroeg. Er waren twee toestellen kapot. 'Een van deze twee is inmiddels gemaakt, dus de vertraging zal snel minder worden', zei een woordvoerder van het vervoersbedrijf rond 9.00 uur. 'Maar reizigers zullen wel rekening moeten blijven houden met vertraging.'

Metro 51 doet in Amsterdam dienst als metro en rijdt in Amstelveen verder als sneltram. Op het traject zijn regelmatig verstoringen, mede omdat er geen normale metro's kunnen rijden. 'Het gaat om bijzonder materieel, dat hebben we nergens anders rondrijden in Amsterdam', stelde het GVB eerder.

Lees ook: GVB hangt excuusbriefjes op in metro 51 na reeks verstoringen

Rond 10.30 uur was het probleem verholpen.

Metro 51 rijdt weer volgens dienstregeling. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) April 30, 2018