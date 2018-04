Stekende autokraker verdacht van poging tot doodslag

De man die dit weekend op de Meeuwenlaan in Noord iemand met een afgebroken flessenhals stak, wordt verdacht van poging tot doodslag.

Dat laat de politie vandaag weten. De 47-jarige man sloeg in de nacht van zaterdag op zondag de ruit van een geparkeerde auto in en probeerde iets te stelen, maar de eigenaar van de auto betrapte hem. De autokraker stak hem daarna met een afgebroken afgebroken flessenhals in zijn nek.

Het slachtoffer liep 'oppervlakkige steekwonden' op, die wel gehecht moesten worden. Omstanders konden de autokraker overmeesteren. Hij zit nog vast.