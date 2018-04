Verkeersdrukte in West door nóg een afsluiting: Van Hallstraat maand dicht voor onderhoud

De hoofdverkeersader van de Staatsliedenbuurt, de Van Hallstraat, is tot en met 25 mei afgesloten voor al het autoverkeer. De weg krijgt een opknapbeurt, waardoor ook bussen de straat niet kunnen gebruiken. Tram 10 blijft wel gewoon rijden door de straat.

Het wegdek van de straat wordt opnieuw geasfalteerd en er wordt waar nodig nieuwe bestrating aangelegd. Bij de J.M. Kemperstraat komt een fietsoversteekplaats en Waternet gaat ook aan de slag met delen van de riolering. De weg blijft wel beschikbaar voor fietsers en voetganger. Verkeer wordt omgeleid via de Haarlemmerweg en de Nassaukade.

Meerdere afsluitingen in West

Automobilisten moeten in West sowieso al vaak omrijden door de vele afsluitingen. Zo is de brug 108 op de kruising van de Da Costakade en de De Clercqstraat maanden gesloten voor auto- en tramverkeer. De houten palen van de brug bleken rot te zijn.

Daardoor moet vrijwel de hele brug vervangen worden. Ook de Wiegbrug op de De Clercqstraat is in één rijrichting (richting Centrum) afgesloten en een deel van de Admiraal de Ruijterweg, tussen de Wiegbrug en de Chasséstraat, is ook dicht in dezelfde richting. Op die twee plekken worden de tramsporen vervangen. Aan de westkant van het centrum is ook het noordelijke deel van de Marnixstraat afgesloten.

Door alle afsluitingen in West, is het erg druk op de wegen die nog wel open zijn. De Haarlemmerweg, de Jan van Galenstraat en de altijd al drukke Overtoom moeten nog meer verkeer verwerken dan normaal al het geval is.