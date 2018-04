Vincent Everts boos over 'verschrikkelijk sluitingsbeleid' Coentunnel

Presentator Vincent Everts vindt het onbegrijpelijk dat er regelmatig een rijstrook in de Coentunnel wordt afgesloten.

Vanuit zijn Tesla filmde hij vorige week hoe hij in de file stond. 'Elke dag hetzelfde! Wij gaan hier van twee banen naar één baan. Dan gebruiken we dus één baan niet. En aan het eind van de tunnel gaan we weer naar twee banen.'

Volgens hem is er 'geen enkele reden' voor de afsluiting. 'Welke persoon bij Rijkswaterstaat verzint dit? Elke dag. Elke dag sta ik hier twintig minuten voor Jan Joker. En met mij tienduizenden anderen. Het heeft niets te maken met onderhoud. Het heeft te maken met een bijzonder slimme intelligente doseringsstrategie die van de pot gerukt is. Dit is gewoon stom en moet stoppen.'

Rijkswaterstaat past het zogenoemde tunneldoseren toe om te voorkomen dat er file in de tunnel staat. Dat zou bij brand voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De Coentunnel is een van de 'filegevoelige tunnels' waar het tunneldoseren geregeld voor komt.