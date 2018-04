VVD vindt nep-Twitteraccount rond misbruikproces Cheider 'een privézaak'

Advocaat en voorman van de VVD in stadsdeel Zuid, Ron Eisenmann, kan gewoon door met zijn werk voor die partij. Dat zegt Marijn Ornstein, voorzitter van de VVD Amsterdam, vandaag tegen AT5. Onder de verantwoordelijkheid van Eisenmann werden er via een nep-account op Twitter berichten verstuurd over de misbruikzaak op de joodse school Cheider.

Een oud-leraar van die school wordt verdacht van het seksueel misbruiken van zes van zijn leerlingen. Een dag voordat de zaak van start ging, werd het Twitteraccount geopend. In het profiel van dat account stond dat Tweets geschreven werden door oud-leerlingen van de school.

Account verwijderd

In berichten die vanuit het account verstuurd werden, werd vooral de directeur van de school, Herman Loonstein aangevallen. Gisteren verklaarde Eisenmann tegen AT5 dat die berichten onder zijn verantwoordelijkheid verstuurd zijn. Eisenmann, die ook voorzitter is van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), heeft het account inmiddels verwijderd.

'Niet bepaald handig'

Volgens Ornstein van de VVD is daarmee de kous af, zegt ze tegen AT5. 'Wij zien wat er is gebeurd niet als een zaak van de VVD, maar als een privézaak. Ik waardeer het ontzettend dat Ronnie Eisemann mij meteen heeft gebeld toen dit gebeurde vorige week. Uiteraard is het niet bepaald handig wat hij heeft gedaan en wij vinden het dan ook heel erg verstandig dat hij het Twitteraccount meteen heeft verwijderd en we vinden het ook heel erg goed dat hij meteen zijn excuses heeft aangeboden.'

De voorzitter van de VVD in de stad vindt dat de integriteit van Eisenmann niet in het geding is. Volgens haar kan iedereen fouten maken: 'Ook Ronnie Eisenmann. Het gaat erom: hoe ga je met die fouten om'. Eisenmann kan daarom gewoon aanblijven als fractievoorzitter van de VVD in Zuid. 'Wat mij betreft is er geen reden om een vermenging van wat er hier is gebeurd, te zien met de VVD.'