Toerist gewond na val uit raam hostel; traumaheli landt op Dam

Na een val uit een raam is een man gewond geraakt. De traumahelikopter landde op de Dam om assistentie te verlenen. De heli trok veel bekijks.

De melding van het ongeluk kwam binnen bij het Shelter City Hostel aan de Barndesteeg. Na de val uit het raam van het hostel was het slachtoffer nog wel aanspreekbaar. Volgens de politie is er vermoedelijk drugs in het spel.

De gewonde toerist is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De traumaheli is later weer teruggekeerd zonder iemand erin.

Video: Saadet Oran