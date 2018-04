Willemsbrug bij Westerpark wil weer eens niet dicht

Het was weer zover, de Willemsbrug bij het Westerpark blijft voor problemen zorgen. Ook dit keer ging de brug niet volledig dicht en stond er alweer snel een flinke file. Het is de derde keer in tien dagen dat de brug niet dicht wilde gaan.

En net als de vorige twee keer blijft de brug op zo'n anderhalve meter hangen. Na meer dan een half uur oponthoud ging de brug weer dicht en kon het verkeer verder.

Lees ook: Willemsbrug bij Westerpark gaat weer open en dicht

Op 20 april leidde de brug ook al tot chaotische toestanden toen voetgangers besloten de sprong te wagen. Toen werd de storing nog geweten aan de warmte maar op 25 april was het weer raak. De brug had weer een klein uur nodig om dicht te gaan. Wat vandaag de oorzaak is geweest, is nog niet duidelijk.