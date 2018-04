Rivieren van plas voor de deur op Koningsdag: 'Het zijn er honderden'

Rivieren van plas door je straat en urine die je gang in sijpelt. Niet voor iedere binnenstadbewoner was Koningsdag een pretje. Die gaan nu een brief sturen aan de gemeenteraad in de hoop dat er wat aan het wildplasprobleen wordt gedaan. Want volgens initiatiefnemer en Jordaanbewoner Harmen van der Ploeg moet het namelijk echt een keer afgelopen zijn.

Harmen legt uit waar mensen allemaal tegenaan of in plassen. 'Tegen die ruit van mij aan, tegen de plant. En dan heb je daar die bakken. Die zijn ideaal voor een man van 1,80 meter om over het randje te plassen en die stromen dan helemaal over.'

'Vies, goor, varkensachtig'

Om de wildplasproblemen beter in beeld te brengen, hing hij vrijdag een camera op. In een uur tijd plasten er 66 mensen voor zijn deur. Maar ook de rest van Koningsnacht en -dag ging het maar door. 'Het zijn er echt tientallen, honderden. En ik probeer ze ook wel aan te spreken, maar ze zijn echt allemaal van de wereld', zegt Harmen. 'Vieze, gore, varkensachtig gedoe. Hier woon ik. De deur is dicht en ze plassen gewoon tegen m'n deur aan. En het is niet helemaal waterdicht dus het stroomt ook naar binnen', zegt een andere boze Jordaanbewoner.

Tientallen plaskruizen en Dixi's

Ook op talloze andere plekken, zoals overal langs de grachten, is het hetzelfde liedje. En hoewel de gemeente tientallen plaskruizen en Dixi's plaatst om dit tegen te gaan en er heuse plasboten waren, denkt Harmen dat extra wc's niet de oplossing zijn. 'Er staan hier op de hoek overal Dixi's en dan zijn de wachttijden misschien wel lang, maar die jongens zijn gewoon niet aanspreekbaar. En daar zul je echt op moeten handhaven.'

'Meer toiletten en handhaving'

Hoeveel boetes voor wildplassen er donderdag en vrijdag zijn opgelegd wil de politie vandaag niet zeggen, maar niet bepaald genoeg dus, vindt Harmen. Hij stuurt daarom een brief aan de grootste partij in de stad, GroenLinks. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink reageert: 'Misschien moeten we kijken naar het boeteniveau, maar dat betekent ook dat je moet handhaven. Of we nou alle handhavers op wildplassen moeten zetten is maar de vraag. Maar ik denk dat het een combinatie moet zijn. Én meer toiletten, én hogere boetes en handhaving.'