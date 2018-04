Indoor speeltuin TunFun gered door investering vastgoedbeheerder

Het ziet er naar uit dat indoor speeltuin TunFun binnen afzienbare tijd toch weer open kan. Investeerder Nedstede gaat het brandveilig maken van het speelpaleis betalen.

Afgelopen week werd de speeltuin onder het Mr. Visserplein van de ene op de andere dag op last van de gemeente gesloten. Volgens de gemeente zou de brandveiligheid in het geding zijn. Een benodigde verbouwing zou onbetaalbaar zijn en daarom besloot eigenaar Edwin van der Marel het faillissement aan te vragen. Alle geplande verjaardagsfeestjes en schoolreisjes waren al afgebeld en Van der Marel had al geaccepteerd dat de deuren niet meer open zouden gaan.

Totdat Michael van de Kuit, eigenaar van vastgoedbeheerder Nedstede zich meldde. Het bedrijf zal de investeringen op zich nemen die nodig zijn om TunFun weer brandveilig te maken. Nedstede is al eigenaar van Sport & Businesscampus De Vechtsebanen in Utrecht en Speelpark Oud Valkeveen in Naarden, dus de speeltuin is geen onbekend terrein voor het bedrijf.

Nedstede is in overleg met de gemeente over de aanpassingen die gedaan moeten worden. Het bedrijf heeft als voorwaarde gesteld dat er een huurovereenkomst voor minimaal tien jaar met de gemeente komt in plaats van de huidige overeenkomst die maandelijks afloopt. De verwachting is dat de indoor speeltuin over 45 dagen weer open kan.