Vastgoedbeheerder wil indoor speeltuin TunFun overnemen

Vastgoedbeheerder Nedstede wil de indoor speeltuin TunFun overnemen, die door nieuwe brandveiligheidseisen van de gemeente in de problemen is gekomen. Nedstede wil het bedrijf opknappen naar wens van de gemeente, waardoor TunFun kan blijven bestaan.

Eerder vandaag meldde AT5 dat er al wel sprake was van een overeenkomst tussen Nedstede en de eigenaar van TunFun. Maar dat ontkent eigenaar Edward van der Marel. Wel werden gesprekken gevoerd tussen de twee partijen, 'maar die zijn maandag beëindigd. Wij gaan er niet uitkomen', aldus Van der Marel. 'Ik ga die investeringen gewoon zelf doen'.

Afgelopen week werd de speeltuin onder het Mr. Visserplein van de ene op de andere dag op last van de gemeente gesloten. Volgens de gemeente zou de brandveiligheid in het geding zijn, en dus mocht de indoor speeltuin niet open. Alle geplande verjaardagsfeestjes en schoolreisjes konden daarmee ook niet doorgaan.

Lees ook: Eigenaar TunFun: 'Onbegrijpelijk dat gemeente dit besluit heeft genomen'

Totdat Michael van de Kuit, eigenaar van vastgoedbeheerder Nedstede zich meldde. Het bedrijf zou de investeringen op zich willen nemen die nodig zijn om TunFun weer brandveilig te maken. Nedstede is al eigenaar van Sport & Businesscampus De Vechtsebanen in Utrecht en Speelpark Oud Valkeveen in Naarden, dus de speeltuin is geen onbekend terrein voor het bedrijf.

Lees ook: Stadsdeel sluit TunFun per direct om brandveiligheid

Nedstede zegt met in overleg te zijn met de gemeente over de aanpassingen die gedaan moeten worden. Het bedrijf heeft als voorwaarde gesteld dat er een huurovereenkomst voor minimaal tien jaar met de gemeente komt in plaats van de huidige overeenkomst die maandelijks afloopt.