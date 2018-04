Kale en Kokkie zijn te spreken over Jong Ajax maar niet over het nieuwe uitshirt

Over Ajax 1 is eigenlijk geen goed woord meer over. Maar alle lof was er van Kale en Kokkie voor Jong Ajax die zaterdag als eerste belofteteam ooit in de eerste divisie kampioen werden. 'Ze doen wat ze moeten doen en worden kampioen.'

'Ik denk dat het heel moeilijk is om trainer te zijn van Jong Ajax. Je hebt niet je vaste selectie, je weet nooit wie je erbij krijgt en wie eraf gaat, wie ze doorschuiven naar het eerste. Ik vind het gewoon een goede prestatie', zegt Kokkie.

Dan wordt het nieuwe uitshirt nog even besproken. 'Ik vind het jammer dat ze gewoon een standaardshirt van Adidas hebben genomen. En daar hebben ze gewoon Ziggo op gezet, drie sterren erbij gemaakt en that's it. En dat is jammer dat Adidas niet gewoon een shirt maakt voor je club.'

Bekijk de hele aflevering hieronder.