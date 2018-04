Kunstwerken Leonard van Munster dreigen te verdwijnen door regelgeving: 'Je wordt alleen maar tegengewerkt'

Kunstenaar Leonard van Munster is kwaad op de gemeente. Meerdere van zijn kunstwerken dreigen te verdwijnen uit de stad. Zo zou de Fata Morgana, die hij in 2008 onder de A10 bouwde, mogelijk brandgevaarlijk zijn. Eerder werd zijn bekende 'Ik hou van je'-lichtkunstwerk aan de ring al weggehaald. Volgens Van Munster is er in Amsterdam geen ruimte meer voor vrije expressie.

'Ik merk van heel veel kunstenaars die kunst in de openbare ruimte maken, die zeggen; ik stop er mee, want het is gewoon niet te doen. Al die regelgevingen, je wordt eigenlijk alleen maar tegengewerkt in plaats van dat je samen zou moeten optrekken', verzucht Van Munster.

Fata Morgana

Neem bijvoorbeeld zijn Fata Morgana. Het kunstwerk staat er al tien jaar, maar nu wil ineens Rijkswaterstaat onderzoeken of het wel brandveilig is. Op zich goed natuurlijk, maar Van Munster moet er zelf weer allemaal werk in steken, mag het blijven.

Van Munster: 'Ik ben de laatste tijd alleen maar aan het bellen, mailen, vergaderen om te zorgen dat de kunstwerken onderhouden blijven en dat ze mogen blijven. Ik wil gewoon dingen maken in plaats van deze rompslomp.'

Drijvende huis

Ook om zijn drijvende huis in het Erasmuspark heeft de kunstenaar gedoe met de gemeente. Het moet weg wegens slecht onderhoud. Stadsdeel West laat weten dat de onderhoudskosten te duur zijn en dat daarom het kunstwerk tijdelijk was.

Van Munster en de gemeente zijn nooit echt de beste vrienden geweest. Zijn creatie in het Vondelpark moest in 2010 weg en ook het 'ik hou van je'-lichtkunstwerk aan de ring verdween ondanks protest uit de buurt. 'Dat is erg jammer. Ik denk ook dat de kunst in de openbare ruimte voor Amsterdam heel belangrijk is. Heel veel jongeren komen niet in musea en galleries, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we openbare kunst in Amsterdam behouden.'