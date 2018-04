Oud-internationals selecteren 65-plussers voor WK Walking Football

Op je 65e of zelfs ouder debuteren in Oranje, die kans kregen ruim 200 ouderen vanmiddag. In het Olympisch Stadion werd een selectiedag gehouden voor het WK Walking Football dat over twaalf dagen begint in Engeland.

Oranje-sterren van weleer Sjaak Swart, Kees Kist, Dick Schoenaker en Wim Rijsbergen waren op zoek naar nog vijf spelers om de selectie compleet te maken. 'Je moet wel heel kritisch zijn. En dat betekent wel dat het zoeken is naar de talenten. Maar we hebben er wel een paar op het oog dus die gaan we wat kritischer bekijken', zegt Kees Kist.

De naam zegt het al: bij walking football mag er niet gerend worden. Maar dat maakt het niet per se makkelijker. 'Het is niet een kwestie van uitspelen, het is meer het overspelen, positie kiezen en dergelijke. Uitspelen gaat haast niet', zegt een van de spelers.

Het WK walking football wordt op 12 mei in Bristol gehouden.