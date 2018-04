'Onderzoek naar belangenverstrengeling eigenaren Slotervaart MC'

Er komt een onderzoek naar De Seizoenen, een zorginstelling voor gehandicapten. De zorginstelling is eigendom van Loek Winter en Willem de Boer, die ook eigenaren zijn van MC Slotervaart.

De Ondernemingskamer bepaalde maandag dat er een onderzoek naar de gang van zaken binnen de instelling moet komen, zo schrijft Het Parool. De rechter twijfelt over de juiste gang van zaken en een juist beleid binnen De Seizoenen. Loek Winter en de mede-eigenaren zouden volgens de cliëntenraad van De Seizoenen opgetreden hebben als huurder en verhuurder van het vastgoed van de zorginstelling. Daarnaast zouden ze een te hoge huurprijs rekenen en amper onderhoud verrichten.

De vier aandeelhouders van De Seizoenen zouden ieder 100 euro hebben ingelegd en zo het vastgoed in handen hebben gekregen. Het vastgoed heeft een waarde van zeker 18 miljoen euro. Overigens zijn er geen vestigingen van de gehandicaptenzorginstelling in Amsterdam.

De advocaat van de cliëntenraad had het bij een behandeling van de zaak in februari al over een 'onevenredig groot materieel voordeel'.