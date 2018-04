Einde dreigt voor historische trams: 'Als de bulldozers komen ga ik ervoor liggen'

Er dreigt een einde te komen aan de historische trams in de stad. Door bouwplannen van de gemeente wordt de huidige loods, waar de soms meer dan honderd jaar oude trams gestald staan, gesloopt. Omdat er geen plannen zijn voor een nieuwe loods, moeten de trams misschien ook gesloopt worden, vreest de vrijwilligersorganisatie die de trams onderhoudt en berijdt.

'Niemand weet waar al deze trams heen moeten', vertelt Hans de Meij van stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam. 'Hier staat het fraaiste en oudste exemplaar uit 1903. Dat ga je toch niet op straat zetten? Dat zou toch heel gek zijn?'

De huur voor een nieuwe loods kan de stichting, die compleet uit vrijwilligers bestaat, niet betalen en de gemeente wil niet voor de kosten opdraaien. 'Het is eigenlijk wel heel wrang dat je natuurlijk met je cultureel erfgoed op straat gezet wordt. Als je die wagen op straat zet, die is helemaal van hout, binnen een half jaar tot een jaar is daar niets meer van over', vreest vrijwilliger Remco van Doorn.

'Geen betaalbare oplossing'

De gemeente zegt geen andere betaalbare oplossingen gevonden te hebben voor de trams en de beslissing al genomen te hebben. Maar ook bij een eventuele ontruiming zal de gemeente moeten helpen met betalen. 'Er zal zwaar materieel aan te pas moeten komen wil je dat gaan verplaatsen. Dat kunnen we zelf niet, daar hebben we het geld niet voor. Dat zal door de gemeente betaald moeten worden. Dat kost zo veel, dan kan er beter gekeken worden naar vervangend onderdak.'

De Meij denkt terug aan een zondag zo'n zes jaar geleden toen wijlen burgemeester Eberhard van der Laan met zijn kinderen plotseling meereed op de museumlijn. 'Aan het einde van de rit dronken we een biertje met Van der Laan. Toen zei hij; als er problemen komen, dan bel je mij. Daar moet ik nog vaak aan denken.'

Petitie

De vrijwilligers zijn een petitie gestart voor het behoud van de trams en dat heeft al ruim 6000 handtekeningen opgeleverd. Die wil de organisatie aanbieden aan het nieuwe college. Aan het eind van dit jaar begint de gemeente met de bouwvoorbereidingen. 'Als de bulldozers eraan komen, dan ga ik er voor liggen.'