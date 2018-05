Schiphol-baas Benschop begint eerste dag met hoofdpijndossier naar keuze

Dick Benschop (60) start vandaag als baas van luchthaven Schiphol. Hij kan gelijk de mouwen opstropen: Schiphol wacht een regen aan schadeclaims na de grote stroomstoring van afgelopen zondag. Ook moet Benschop een balans zien te vinden tussen klimaat, geluidsoverlast, veiligheid én de groei van de luchthaven. Wie is hij en wat staat hem precies te wachten?

Nog voordat Benschops naam werd genoemd, ontstond al een commotie over de nieuwe baas van Schiphol. De luchthaven wilde namelijk niet meer vrouwen dan mannen aanstellen in de vierkoppige top van het bedrijf. De opvolger van Jos Nijhuis moest daarom een man zijn.

Het 'mannenquotum' leidde tot fikse ophef onder ministers en Kamerleden. Ook Amsterdamse fractievoorzitters Reinier van Dantzig (D66) en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) wilden 'de gekte stoppen' door het aandeelhouderschap van de gemeente in te zetten.

Zes vrouwen werden vervolgens voor de functie benaderd. Toch kiest Schiphol voor een man, genaamd Dick Benschop. Hij was tot voor kort Shell-directeur, maar maakte eerder carrière als PvdA-politicus. Benschop was van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in kabinet Kok-II.

Benschop moet de komende jaren schipperen tussen omwonenden, die al decennia klagen over geluidsoverlast, en de economische belangen om uit te breiden. Daarbij hoort de kwestie Lelystad Airport, waar Benschop als directeur van de Royal Schiphol Group, ook baas van is.

Dat is nog niet alles in de agenda van Benschop. De Onderzoeksraad voor Veiligheid uitte vorige week nog zorgen over de veiligheid. Daarnaast hebben grote groepen reizigers die hun vlucht misten door de grote stroomstoring van zondag schadeclaims ingediend. Ook dat mag Benschop ook in goede banen gaan leiden.

Dan staat komende vakantieperiode nog voor de deur, die Benschop ook al direct op de proef stelt. Er worden deze meivakantie vijf miljoen reizigers op Schiphol verwacht. De luchthaven kampt al jaren met topdrukte, met ontevreden reizigers als gevolg.

Niet alleen de reizigers klagen over de drukte. Schiphol ligt daarover ook met KLM in de clinch. Die stelt onder meer dat de lange wachtrijen het resultaat zijn van wanbeleid.

Toch hebben het bedrijfsleven, de politiek én omwonenden vertrouwen in de kersverse directeur. 'Als iemand het kan, is hij het', stellen betrokkenen in de Volkskrant. Benschop omschreven als 'razend slim, betrouwbaar en integer', die buiten werktijd ook nog eens bekend staat als groot Ajax-fan.