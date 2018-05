'Vaker geweld tegen handhavers, wachten op politie duurt lang'

Handhavers in de stad krijgen de laatste tijd naar eigen zeggen vaker te maken met geweld.

Dat vertelt teamleider Xander Huizing tegen het televisieprogramma EenVandaag. 'Ik ben nu ongeveer acht jaar opsporingsambtenaar en ik zie een stijging van geweld. Dat hoor ik ook van collega's. Twee dagen geleden zijn iemands vingers nog gebroken.'

Officiële cijfers zijn er echter niet, tot onvrede van de vakbond BOA ACP. 'We vragen er al lang om. Er is geen systeem waarin dat allemaal geregistreerd staat. Het is belangrijk omdat we er dan een analyse op kunnen loslaten en weten over welke geweldsincidenten we het hebben.'

Aangevallen met glas

Het wachten op de politie bij incidenten duurt volgens Huizing vaak lang. 'De afgelopen maanden zijn er twee collega's aangevallen met een stuk glas. En die moeten zich dan echt verdedigen en onmiddellijk ondersteuning roepen. Maar elke minuut en elke seconde is er één. Als je een aanhouding hebt met geweld en het wordt echt vervelend, dan duurt het heel lang.'

Handhavers hebben geen pepperspray en alleen de handhavers in het openbaar vervoer dragen een wapenstok. Het stadsbestuur wilde daar geen verandering in brengen. Volgens toenmalig locoburgemeester Kajsa Ollongren was er 'geen reden voor'.