André Hazes vermaakt zich ondanks relatiebreuk op verjaardag Gerard Joling

André Hazes Junior vierde gisternacht de 58ste verjaardag van collega Gerard Joling in het net geopende restaurant Burlesque in de Reguliersdwarsstraat. Hij vertelde ervan te balen dat zijn relatie met Monique Westenberg strandde, maar de zanger ging desalniettemin op in het feestgedruis.

Voordat de 24-jarige zanger zich tussen de gasten kon mengen, moest hij nog wel de vele fotografen en cameramensen ontwijken die verhaal wilden halen. Maar eenmaal binnen vermaakte Hazes zich volgens De Telegraaf 'kostelijk', met onder meer liedjesschrijver Bram Koning.

Onder de overige aanwezigen bevonden zich de Dolly Dots, René Froger, Danny Munk en Joling's beste vriendin Karin Bloemen. Voor hen zong Hazes samen met de jarige Joling het duet Blijf Bij Mij. Een enigszins pijnlijk nummer aangezien de zanger diezelfde dag zijn breuk met de 40-jarige Monique Westenberg bekend maakte.

Breuk

'We hebben zo veel meegemaakt in een korte tijd. Ik ben denk ik verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel leuk en dat botst gewoon. Ik heb dingen verpest', zei de artiest over de breuk.

Lees ook: André Hazes en Monique niet meer samen: 'Heb dingen verpest'

Samen met Monique kreeg hij in 2016 een kind, die ook de naam André kreeg. Het gezin gaat nog wel samen op vakantie naar Mexico. Deze trip zal ook gewoon te zien zijn in de SBS 6-serie André Hazes: Ik haal alles uit het leven, meldt het AD. Eerder was het nog onduidelijk op welke manier de reality show door zou gaan.