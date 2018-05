'Last minute sollicitatielocatie tegen lekken namen burgemeesterskandidaten'

Commissaris van de koning Johan Remkes neemt maatregelen op het lekken van burgemeesterskandidaten te voorkomen. Leden van de vertrouwenscommissie krijgen hun informatie niet meer digitaal, ook horen zij pas op het laatste moment de locatie waar de sollicitaties plaatsvinden.

Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Remkes reikt later deze week in het geheim een overzicht uit aan de vertrouwenscommissie, waarop de namen staan van degenen die naar het ambt van burgemeester hebben gesolliciteerd. De lijst wordt 'vergezeld van zijn oordeel over kandidaten, die hij geschikt acht'.

'Heldhaftig, vastberaden, barmhartig'

De commissaris gaf eerder al aan op zoek te zijn naar kandidaten met humor. Bovendien moet de burgemeester 'een personificatie zijn van de drie Andreas-kruizen van Amsterdam: heldhaftig, vastberaden, barmhartig', zo stond in de profielschets.

Kandidaten hadden gisteren de laatste kans om een sollicitatiebrief in te leveren. Namen die rondzingen zijn onder meer Wouter Bos, Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib en Femke Halsema.

'Er is wel eens wat fout gegaan'

Na het ontvangen van de lijst gaat de commissie, voorgezeten door Partij voor de Dieren-voorman Johnas van Lammeren en Remkes, zich buigen over de kandidaten voor de felbegeerde baan. De leden, die elk evenveel zeggenschap hebben, stellen vervolgens twee potentiële burgemeesters voor aan de gemeenteraad.

In de tussentijd mogen de namen niet bekend worden gemaakt, benadrukte Remkes al eerder. Hij stelde dat 'vertrouwelijkheid een belangrijk uitgangspunt is'. 'Er is wel eens wat fout gegaan', erkent Remkes.

'Strafrechtelijke consequenties' bij lekken

Hij doelt onder meer op het lek in 2010, toen bekend werd dat Annemarie Jorritsma het op zou nemen tegen Eberhard van der Laan. Ook kwam onlangs de profielschets van de nieuwe burgemeester al op straat te liggen. 'Als zoiets opnieuw gebeurt, kan dat consequenties hebben voor de procedure en ook strafrechtelijke consequenties.' Op 5 juli moet de nieuwe burgemeester geïnstalleerd worden.