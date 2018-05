'Monteur' en handlanger stelen sieraden uit huis Amstelveense vrouw

De politie heeft twee mannen aangehouden die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor meerdere babbeltrucs in Amstelveen.

Een van de twee deed zich op 23 april voor als monteur van een 'bekend onderhoudsbedrijf'. Hij belde aan bij de woning van een 69-jarige vrouw in Amstelveen en zei dat er een lekkage in haar woning was, door werkzaamheden bij de bovenburen.

Door dit volgens de politie 'alarmerende verhaal' liet de vrouw de man binnen voor een inspectie in de badkamer. 'Samen namen zij poolshoogte in de badkamer en de keuken, maar van een lekkage was geen sprake.' Tegelijkertijd ging de handlanger van de man ongemerkt de woning in. Hij nam vermoedelijk tientallen sieraden mee.

Doordat een buurtbewoner een beschrijving van de daders kon geven, kon de politie de twee oppakken. Het gaat om twee Amsterdammers van 21 en 30 jaar oud.

De politie vermoedt dat zij verantwoordelijk zijn voor meerdere diefstallen nadat zij zich met een babbeltruc naar binnen wisten te praten. Andere gedupeerden wordt gevraagd zich te melden.