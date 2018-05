Franse helikopterpiloten negeren vliegregels en krijgen boete in weiland

Twee Franse piloten hebben een boet van 1000 euro gekregen, omdat ze diverse luchtverkeersregels negeerden op hun route van Amsterdam naar Texel.

De twee helikopters met elk drie personen aan boord waren zondag geland op Amsterdam Heliport, om de dag erna naar Texel te vliegen. Maar vanaf het moment dat ze opstegen, 'ging er van alles mis'. Dat stellen politiemedewerkers van de afdeling luchtvaart.

Lees ook: Laagvliegende helikopter zorgt voor onrust op dakterrassen in Centrum

Zo vlogen de piloten niet via de verplichte route naar het oosten, maar vertrokken ze in westelijke richting. Ze kwamen vervolgens in slecht weer terecht, waardoor het volgens de politie 'eigenlijk niet meer verantwoord' was om op zicht te vliegen. Bovendien was de gekozen route te druk, waardoor de Fransen uit moesten wijken.

Landen in een weiland

'Als klap op de vuurpijl' kozen de piloten er voor om te landen op een weiland in de Wieringerwaard, meldt de politie. De Fransen dachten dat ze te weinig brandstof aan boord hadden om Texel nog te kunnen halen. Eenmaal geland bleek daar geen sprake van te zijn.

Voordat de twee helikopters weer konden opstijgen, greep de politie in en kregen de piloten een proces-verbaal. Ze betaalden hun boete en stapten opnieuw in de helikopters om naar Texel te vliegen.