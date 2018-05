Eigenaar TunFun wil zelf door: 'Op eigen kracht investeringen doen'

De eigenaar van de speelpark TunFun denkt ongeveer honderdduizend euro nodig te hebben om investeringen in de brandveiligheid te doen.

Er liepen gesprekken met vastgoedbeheerder Nedstede, maar daar kwam gisteren een einde aan. 'De gestelde voorwaarden en condities in de voorlopige koopovereenkomst waren niet conveniërend voor de eigenaar en boden daarbij ook geen zekerheid voor de continuïteit van TunFun', laat Edward van der Marel, eigenaar van TunFun, vandaag weten.

Van der Marel wil 'op eigen kracht de benodigde investeringen doen' aan het speelpark onder het Mr. Visserplein. 'De benodigde investering van circa honderdduizend euro kan TunFun zelf opbrengen, als uitgegaan wordt van een huurovereenkomst voor minimaal vijf jaar. Hiermee is een faillissement voor TunFun afgewend.'

Maandelijks opzegbaar

TunFun heeft op dit moment een tijdelijke huurovereenkomst, die maandelijks opzegbaar is door de gemeente. Van der Marel heeft gesprekken met de gemeente gevoerd over een huurovereenkomst van vijf of tien jaar.

De gemeente liet de brandweer vanwege die gesprekken onderzoek doen naar de brandveiligheid. Die vond dat er sprake was van een onveilige situatie en daarom sloot de gemeente de speeltuin afgelopen woensdag. Sindsdien is het speelpark dicht.

Besproken

Een woordvoerder van de gemeente liet vorige week weten dat een termijn van tien jaar besproken is. Tegelijkertijd kwam de 'mogelijke toekomstige ruimtelijke planvorming van het Mr. Visserplein' ook ter sprake.

De gemeente stelde dat ze gezien de 'meerwaarde van TunFun voor de binnenstad' liever niet tot sluiting was overgegaan, maar daartoe genoodzaakt was vanwege de veiligheid. Voordat er verder gesproken wordt over het huurcontract, moet de brandveiligheid eerst op orde zijn.

Einde van de maand

Volgens Van der Marel is het mogelijk dat de indoor speeltuin voor het einde van de maand weer opengaat. 'TunFun hoopt dan heel snel weer zo veel mogelijk kinderen en hun ouders te mogen verwelkomen.'

Of een huurovereenkomst van vijf jaar daadwerkelijk een optie is, is nog onduidelijk. De gemeente was vanochtend nog onbereikbaar voor een reactie.