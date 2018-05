Onderzoekers Universiteit Leiden: onaantrekkelijk om kroongetuige te zijn in Nederland

In Nederland is het relatief onaantrekkelijk om kroongetuige te zijn, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Zo kunnen criminelen in Nederland alleen strafvermindering krijgen. Ook is er veel bureaucratische rompslomp.

De onderzoekers maakten in hun studie een vergelijking tussen Nederland, Duitsland, Italië en Canada. Daaruit bleek dat kroongetuigen in het buitenland makkelijker te strikken zijn, omdat het daar vaak mogelijk is om onder een straf uit te komen. In Nederland kan alleen strafvermindering worden beloofd.

Criminelen die lichtere vergrijpen gepleegd hebben, worden daardoor volgens de onderzoekers minder snel verleid om op te treden als kroongetuige. Voor hen wegen de (veiligheids)risico's van het getuigen niet op tegen de voordelen.

Samenwerking stopzetten

Bovendien zetten sommige kroongetuigen de samenwerking stop, omdat ze het gevoel hebben dat de autoriteiten hun afspraken rondom de bescherming niet nakomen. De onderzoekers zien dat er te weinig controle is op de bescherming. Ook bestaat er volgens hun veel onduidelijkheid rond de programma's.

Deze verwarring ontstaat onder meer omdat er verschillende instanties betrokken zijn bij het opstellen van een beschermingsovereenkomst en de uitvoering ervan. Zo is het Nederlandse Team Getuigenbescherming verantwoordelijk voor de veiligheid van de kroongetuige, maar pas nadat er met de getuige een overeenkomst is opgesteld. In de tussentijd wordt de getuige wel door andere autoriteiten beschermd, maar bijvoorbeeld niet naar een veiliger onderkomen verplaatst.

Reduan

Daarnaast zijn er geen vaste regels voor het beschermingsprogramma, wat voor chaos kan zorgen. In het geval van Nabil B, kroongetuige in een grote zaak binnen de Amsterdamse onderwereld, moesten familieleden verspreid door het hele land beveiligd worden. Elk parket moest voor zijn eigen gebied de beslissing nemen om de beveiliging uit te voeren.

De broer van B., Reduan koos zelf voor een beperkte beveiliging. Hij werd eind maart doodgeschoten in een bedrijf op de NDSM-werf.

