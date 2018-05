Tram 13 stopt niet op halte Jan van Galenstraat door 'schurende deuren'

Wie tram 13 neemt richting Geuzenveld opgelet: de tram stopt namelijk sinds gisteren niet op de halte Jan van Galenstraat en dat is bij de metro.

Reizigers kunnen niet in- of uitstappen bij de halte, omdat de deuren van de tram daar bij het openen plots over de halte krassen. Om verdere schade en storingen aan de deuren van de trams te voorkomen, heeft het GVB besloten voorlopig niet op de halte te stoppen.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat er precies met de halte of met de tramrails gebeurd is, zegt een woordvoerder tegen AT5. De situatie ter plaatse moet nu eerst goed uitgezocht worden, daarna kunnen er maatregelen genomen worden. Wanneer tram 13 wel weer kan stoppen op de Jan van Galenstraat, is niet bekend.