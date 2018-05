Job Cohens sollicitatiebrief telde slechts twee alinea's

Het grote speculeren is al een tijdje aan de gang, de sollicitatiebrieven zijn binnen en nu is het afwachten. Job Cohen kan zich dergelijke hysterie in 2000 niet herinneren: 'Ik schreef een briefje van twee alinea's.'

De gesprekken vinden plaats in één of ander aftands wegrestaurant ergens in Nederland, stellen sommigen zich voor. Elke dag verschijnt er wel weer een nieuwe naam in de media. Hoe anders ging dat met Job Cohen, hij werd zelfs benaderd om te solliciteren op de functie.



'Ik heb snel een briefje geschreven achter mijn bureautje in Maastricht. Eén á twee alinea's, ik heb helemaal niet opgeschreven waarom ik zo ongelooflijk geschikt was en wat mij zo bijzonder maakte. Ik heb gewoon gezegd dat ik solliciteerde.'

Voordat Cohen op gesprek ging, won hij nog advies in de toenmalige burgemeester Schelto Patijn. 'Ter voorbereiding was dat, die zei: "Maak je niet druk, gewoon vertellen wie je bent", vertelt Cohen die zelf niet meedoet aan het grote speculeren.

'Het zou mooi zijn als het nu een vrouw wordt, dat wordt weleens tijd. Het is de mooiste bestuurlijke baan in Nederland die er is.'

