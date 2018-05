Gemeente bereid historische tramlijn te helpen 'als er meerjarenplan komt'

De historische museumtramlijn dreigt weg te moeten omdat de loods waarin de trams staan gesloopt gaat worden. En om de historische tramlijn te behouden, moet de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam met een financieel meerjarenplan komen van de gemeente. Dat heeft de stichting gedaan, maar de gemeente keurde de plannen af.

'We hebben de afgelopen jaren heel veel gesprekken gehad en heel veel geholpen om te laten zien van: wat kun je doen. Daar zijn wel bepaalde investeringen mee gemoeid en die zijn vrij aanzienlijk. Dus die moeten we kunnen verantwoorden.', legt stadsdeelvoorzitter in Zuid Sebastiaan Capel uit.

Nieuwe stalling

De loods met sporen waar de trams in staan, staat nu op het Havenstraatterrein in Zuid. Maar daar komt een woonwijk met appartementen. Volgens de stichting kunnen ze een nieuwe loods niet betalen, omdat de stichting alleen uit vrijwilligers bestaat. Maar het stadsdeel zegt best bereid te zijn een nieuwe stalling te willen bouwen. Maar dan moet er wel een meerjarenplan op tafel komen. 'Dus wij hebben gevraagd: "Laat ons nou zien, als die loods er komt dat jullie daar ook de boel kunnen laten draaien"', zegt Capel.

Lees ook: Einde dreigt voor historische trams: 'Als de bulldozers komen ga ik ervoor liggen'

Onafhankelijke deskundigen

De stichting kwam al twee keer met een plan waarbij zelfs hulp kregen van een specialist. Maar tot hun grote verbazing zijn beide plannen afgekeurd. 'De plannen hebben we laten beoordelen door onafhankelijke deskundigen en we hebben er zelf naar gekeken. En daarvan was de conclusie dat wat er toen, een klein jaar geleden lag, nog niet voldoende zekerheid voor ons biedt om te verantwoorden dat we dat geld daarin investeren.'

Binnenkort komt de stichting met een derde plan en die wordt doorgeschoven naar het nieuwe college.