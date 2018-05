Actiegroep lawaaidemonstratie Dodenherdenking stapt naar de rechter

Actiegroep Geen 4 Mei voor Mij stapt naar de rechter vanwege het besluit van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen om de lawaaidemonstratie op 4 mei te verbieden. De rechtbank in Amsterdam bevestigt aan persbureau ANP dat de zaak donderdagmiddag dient, een dag voor Dodenherdenking.

Het brein achter de lawaaidemonstratie zou volgens De Telegraaf de Utrechtse veroordeelde kraker Rogier Meijerink zijn. Hij werd in 2013 door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot zes weken cel, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie achter de krakersrellen rond een aantal panden in het centrum van Utrecht zat. Daarbij werd het stadhuis in Utrecht met verfbommen bekogeld.

Van Aartsen besloot de lawaaidemonstratie te verbieden. 'Het is heel duidelijk dat deze groep maar één doel heeft en dat is het verstoren van de 4 mei-bijeenkomst. Het heeft niets met demonstreren te maken en is daarom strafbaar', zo zei hij tegen de gemeenteraad vorige week.

Tijdens de Nationale Dodenherdenking worden niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar ook militairen die sindsdien omkwamen. Dus ook de soldaten die deelnamen aan de politionele acties in Indonesië. 'Nederland herdenkt echter wél de daders maar dus niet de slachtoffers van deze racistische volkorenmoorden', aldus de organisatie achter de lawaaidemonstratie.