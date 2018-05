Club met restaurant in voormalig zendschip Radio Veronica

In het Veronica-schip dat in de NDSM-pier ligt opent binnenkort een nieuwe club met terras. Sinds november 2013 ligt het schip aangemeerd in Noord en doet daar dienst als activiteitencentrum.

De Amsterdamse DJ David Cornelissen is de man achter het nieuwe concept, dat Noorderschip gaat heten. Volgens hem wordt het een compleet horeca-concept. 'Van ontbijt tot ontbijt', zegt hij op zijn eigen Facebook-pagina. Cornelissen hoopt dat Noorderschip een nieuwe 'culturele haven' zal worden op en rond de NDSM-werf. 'We focussen ons op de lokale initiatieven en collectieven die nog een plek nodig hebben in Amsterdam', zo zegt Cornelissen tegen online muziekplatform Resident Advisor.

Kleinere initiatieven

'We willen een plek creëren waar je langere tijd wil doorbrengen en waar je niet enkel komt voor een DJ die geboekt is of een live act. Op deze manier zullen we onszelf moeten uitdagen en ook de scene.' Cornelissen vult aan dat het belangrijk is dat er een plek is waar ook kleinere initiatieven een kans krijgen, maar die ook makkelijk een club gevuld krijgen.

Lezingen en kunstexposities

Evenementen zijn nog niet aangekondigd, maar overdag zal het schip plek bieden voor cursussen, lezingen en kunstexposities. Verder komt er ook een restaurant in het schip met een terras. Onder zeeniveau, in het ruim, komt het club-gedeelte. In totaal kunnen er 300 bezoekers terecht in Noorderschip.

Piratenzender Veronica

Het Veronica-schip staat bekend als zendlocatie van de - toen nog - 'piratenzender' Veronica. Tussen 1964 en 1974 werd er uitgezonden vanaf het schip. In 1975 werd het de Entrepothaven binnengesleept en in beslag genomen. Na vele omzwervingen kwam het schip in 2012 in Groningen te liggen waar het werd opgeknapt. Vervolgens keerde het weer terug naar Amsterdam.

Op 11 mei gaat Noorderschip open.