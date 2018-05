Joodse man die drie concentratiekampen overleefde geëerd met tentoonstelling

Het Zonnehuis in Noord opent een tentoonstelling met het werk van Jacques Kopinsky die drie concentratiekampen overleefde. Na de oorlog tekende hij al het leed dat op zijn netvlies stond gebrand van zich af.

Jacques Kopinsky

Na de holocaust keerde de Joodse man terug naar waar hij vandaan kwam, Amsterdam-Noord. In de jaren 70 raakte Kopinsky in een psychische crisis en werd opgenomen in Noordwijk. De dingen die hij in de oorlog had gezien en had meegemaakt werden hem te veel. Na intensieve therapie is hij als verwerking van het oorlogsleed gaan tekenen.

Zo tekende hij een schrijnend plaatje van een onbekende man in een concentratiekamp die een kruiwagen met daarin een lijk vooruit duwde. 'Deze man heeft waarschijnlijk iets verkeerds gedaan. Hij werd doodgeslagen. De man achter de kruiwagen zei er wat van en moest voor straf een hele dag lang met dat lijk door het kamp heenlopen', aldus Martijn Wijbenga van Historisch Archief Tuindorp-Oostzaan.

Jacques Kopinsky overleed begin 2003 op 78-jarige leeftijd. De tentoonstelling is tot 13 mei te zien in het Zonnehuis.