Gemeente zet naamsverandering Stadionplein door: 'Heel raar'

De protesten uit de Stadionbuurt lijken voor niets. De gemeente gaat het Stadionplein nog voor de zomer omdopen tot het Johan Cruijffplein. De buurtbewoners worden hierover nog deze week ingelicht.

Volgens de Volkskrant stuurt het gemeentebestuur nog deze week een brief naar inwoners van de Stadionbuurt over waarom ze toch doorgaan met de naamswijziging. De petitie, het aanschrijven van de gemeente en koning Willem-Alexander ten spijt. 'We zijn van mening dat het juridisch klopt, wat we doen', laat de woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen aan AT5 weten. 'Het college heeft er nog een keer naar gekeken en besloten het te doen.'

Brief naar bewoners

De wijkraad Zuid-West heeft nog een zogenaamd raadsadres uitgedaan. Dit wordt door de gemeente nu terzijde geschoven en wordt niet behandeld. De woordvoerder laat weten dat er waarschijnlijk donderdag een brief uitgaat naar de bewoners van de Stadionbuurt waarin bekend wordt gemaakt wanneer de nieuwe naam ingaat.

Hoorzitting bij gemeente

Menno Köhler, initiatiefnemer van een petitie tegen de naamswijziging is verbijsterd, zegt hij tegen AT5. 'Het is heel raar, aangezien er eind mei nog een hoorzitting volgt bij de gemeente over de juridische haalbaarheid van het voornemen. En we hebben nog zo'n 3500 handtekeningen die we willen aanbieden van buurtbewoners die tegen het plan zijn.'

Historische naam

Tegenstanders van de naamsverandering zijn tegen omdat het Stadionplein een historische naam is. Het plein werd vernoemd naar het, inmiddels gesloopte, stadion van Harry Elte dat in de buurt stond tussen 1914 en 1929. Later werd het Olympisch Stadion pas gebouwd. Volgens de tegenstanders had Cruijff niet met het Stadionplein of met het Olympisch Stadion.

Johan Cruijff Arena

Een kleine week geleden werd de Amsterdam Arena omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. Een intentieverklaring dat dit zou gebeuren, werd al twee jaar geleden overeengekomen. Toen nog met nauwe betrokkenheid van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Volgens de woordvoerder van de waarnemend burgemeester was de beslissing om een vaste plek in de stad - in dit geval het Stadionplein - te vernoemen naar de legendarische Nummer 14 al eerder genomen dan het plan om de Arena te vernoemen en liepen de twee trajecten los van elkaar.