Westerstraat in rep en roer om vermissing buurtkat Ramses

Buurtbewoners en ondernemers in de Westerstraat in de Jordaan maken zich grote zorgen. Buurtkat Ramses is namelijk al twee weken zoek.

De rode kater is al elf jaar een welbekende gast in de straat. Hoewel hij wordt verzorgd door buurtbewoner Arnold van Maanen, is Ramses toch vooral op straat te vinden. 'Die kat hoorde overal thuis, hij kwam bij de slijterij, de plantenzaak, de kapperszaak en verschillende cafés in de straat', vertelt Van Maanen. 'Hij kwam dan even binnen, ging liggen en liep daarna weer weg om bij de volgende zaak of buurtbewoner te buurten. Hij is een echte Jordanees.'

Heel geliefd

Van Maanen vermoedt dat Ramses door iemand is meegenomen die niet wist dat het hun buurtkat is. 'Je hoort ook wel eens dat zo'n beest ergens van schrikt en dan in paniek op de vlucht slaat, maar hij kwam altijd weer terug.' Sinds de vermissing krijgt hij veel berichten uit de buurt. 'Ik ben verbaasd over de hoeveelheid buurtbewoners waar hij altijd op visite ging.' Een medewerker van het nabijgelegen café: 'De hele buurt is in paniek en mist hem. Hij is heel geliefd.'

Inmiddels zijn er in de buurt posters opgehangen. Wie informatie heeft over de kat kan mailen op onzeramses@tutamail.com.