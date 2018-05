'Jonge Ajacieden moeten verleiding van het geld weerstaan'

Jonge en talentvolle Ajacieden zoals Mathijs de Ligt, Kasper Dolberg, Frenkie de Jong, Justin Kluivert en Donny van de Beek moeten hun best doen om de verleiding van het grote geld te weerstaan. Dat zegt Ronald de Boer.

'Ik snap dat het moeilijk is als je een vier- of vijfjarig contract kunt tekenen en een miljoen euro netto of meer per seizoen kunt verdienen. Maar kijk alsjeblieft naar de lange termijn. Dan komt dat geld vanzelf, maar valt veel meer status te verdienen. Nu dreigt een financieel aantrekkelijk maar roemloos buitenlands avontuur', zegt de ex-Ajacied in De Telegraaf.

Verantwoordelijkheid bij zaakwaarnemers

'Het is zó ongelooflijk belangrijk om vlieguren te maken, veel wedstrijden te spelen'. De Boer hint naar zijn eigen vertrek naar FC Twente destijds. 'Op deze leeftijd moeten zij leren wat profvoetbal precies inhoudt, uit een ander vaatje kunnen tappen als het misgaat.'

Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de agenten van de spelers, vindt De Boer. Maar die verantwoordelijkheid wordt vaak niet genomen. 'De meeste zaakwaarnemers zéggen alleen het beste voor hun spelers te willen. Maar die dat echt doen, zijn op de vingers van één hand te tellen. Zij hebben namelijk zelf ook een financieel belang, dus baat bij een transfer.'