Chantal Janzen komt voorlopig nog niet uit babybubbel

Presentatrice Chantal Janzen komt voorlopig niet meer uit haar babybubbel. De in Amsterdam woonachtige tv-persoonlijkheid beviel op 29 maart van zoontje Bobby en voelt zich nu - naar eigen zeggen - een échte huismus.

Plannen om daarmee te stoppen zijn er niet, vertelt ze in het AD. 'Ik ga niks meer doen. Alles wat je nu op tv ziet is al opgenomen en ik ga voorlopig nergens heen. Ik wil dit gewoon de hele dag. Ik heb ook alleen maar gehuild in het begin, van blijdschap en ook van hormonen natuurlijk. Maar ik ben echt wel heel gelukkig en opgelucht dat het allemaal zo goed is gegaan', zegt de bekende Nederlander in een video op de website van het Algemeen Dagblad.

De 39-jarige Chantal maakt vorig jaar oktober bekend dat ze in verwachting is van een jongetje. Samen met haar man heeft ze al een 9-jarige zoon die James heet. Marco heeft uit een eerder huwelijk drie kinderen.