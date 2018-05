Inzittenden vluchten na zwaar ongeval op Bijlmerdreef

Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Bijlmerdreef is vanochtend vroeg iemand gewond geraakt. Twee andere betrokkenen zijn gevlucht.

Dat gebeurde rond 6.15 uur ter hoogte van de Tulastraat. Meerdere ambulances, een brandweerwagen en een Mobiel Medisch Traumateam (MMT) werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

'Toen wij ter plaatse kwamen troffen we in de andere auto niemand meer aan', zegt een woordvoerder van de politie. 'Getuigen hebben verklaard dat ze zagen dat er twee personen uit de auto kwamen en wegliepen. We onderzoeken nu wie die twee zijn.'

Afgezet

De schade door het ongeluk is groot. De Bijlmerdreef was zo'n twee uur lang door de politie afgezet, mede omdat de Verkeers Ongevallen Analyse onderzoek deed naar de oorzaak van de aanrijding. Onder meer bussen van het GVB moesten omrijden.

Om 8.00 uur werden de beschadigde auto's door de politie weggehaald. De weg is inmiddels weer open.

Bus 41, 47 en 66 rijdt geleidelijk weer de eigen route. Houd rekening met vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) May 2, 2018