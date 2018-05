Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei: 'Actiegroep slaat plank helemaal mis'

Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet vindt dat de actiegroep die een lawaaidemonstratie wil houden op 4 mei, de plank volledig misslaat. Dat stelt Verbeet in een interview in de De Telegraaf.

De voorzitter gaat er overigens vanuit dat het vrijdagavond gewoon stil blijft, ondanks de aangekondigde rechtsgang van de groep 'Geen 4 mei voor mij'. Verbeet vindt de groep respectloos: 'Met de oproep tot een lawaaidemo plaatst deze groep zich buiten het maatschappelijk debat'.

Verbeet verwerpt de opvatting van de groep dat de organisatie racistisch is omdat de doden in Nederlands-Indië niet herdacht worden. Niet waar, volgens Verbeet, alle mensen die in Nederlands-Indië zijn omgekomen worden herdacht. 'Maar wel voor zovel het Nederlanders waren.'

Rechter

Actiegroep Geen 4 Mei voor Mij maakte gisteren bekend naar de rechter te stappen vanwege het besluit van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen om de lawaaidemonstratie op 4 mei te verbieden. De rechtbank in Amsterdam bevestigt aan persbureau ANP dat de zaak donderdagmiddag dient, een dag voor Dodenherdenking.



Op de Facebookpagina gaven meerdere mensen aan deel te zullen nemen aan de actie en waren er nog enkele tientallen 'geïnteresseerd'. Er is ook kritiek. Iemand schrijft dat een dergelijke actie alleen maar negatief uitpakt voor de activisten en de steun voor rechtse politici versterkt. 'Ah, oké. Dus we moeten onze agenda's laten bepalen door wat racisten vinden?', reageert Geen 4 Mei Voor Mij op deze kritiek.

Geen 4 Mei Voor Mij haalde twee jaar geleden al het nieuws toen activist Christa Noëlla aankondigde niet meer mee te doen aan de dodenherdenking. De oproep om actief de Nationale Dodenherdenking te verstoren is echter nieuw. Eerder dit jaar werd Noëlla overigens aangehouden in een zaak over een oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas.