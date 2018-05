Burgemeester Haarlemmermeer gepasseerd bij afsluiting Schiphol

Burgemeester Onno Hoes is niet betrokken geweest bij het besluit om Schiphol af te sluiten. Volgens het AD hebben de Koninklijke Marechaussee en Schiphol zelf dat besluit genomen, zonder advies in te winnen van de verantwoordelijk burgemeester.

Dat meldt het AD. Een woordvoerder van de gemeente zegt: 'Schiphol en de Koninklijke Marechaussee hebben het besluit genomen en de burgemeester is over dat besluit geïnformeerd'. Opvallend, want bij sprake van een crisis is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijding, zo stelt de krant. Dat beaamt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees ook: Veel teleurgestelde vakantiegangers op Schiphol: 'Missen cruise in Venetië

Deze vrijdag evalueren de betrokken partijen de crisis. Daar zijn in ieder geval de Marechausee, de luchthaven, de gemeente en Rijkswaterstaat bij aanwezig. Meer wil de gemeente niet zeggen over de kwestie.

Stroomstoring

Schiphol legde het vliegveld in de nacht van zaterdag op zondag lam, vanwege een grote stroomstoring in Zuidoost. Passagiers konden niet meer inchecken, wat zorgde voor een grote chaos. Men werd afgeraden om niet meer naar de luchthaven te komen. Mensen misten hun cruise, koffers werden verloren en vooral voor veel mensen een zure start van de meivakantie.

Het leed in Zuidoost ten gevolge van de storing was van iets minder grote orde. 'Ik moest me in het donker scheren', vertelt één van de weinigen op straat. 'Mijn huisgenoot was nog aan het werk en we hebben een elektronische sleutel, dus daar moest ik wel even achteraan. Het heeft me mijn nachtrust gekost.'