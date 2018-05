Ziyech: 'Kritiek op mijn persoon kwam aan als dreun'

De kritieken die Hakim Ziyech vaak heeft ontvangen dit jaar, zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. 'De kritieken op mij als persoon kwamen aan als een dreun. Als het een keertje gebeurt, denk je: 'vergeet het'. Maar het hield aan.'

Toch werd Ziyech verkozen tot Speler van het Jaar. Iets wat als een verrassing kwam voor de speler. 'We weten allemaal dat ik niet altijd met gejuich ben ontvangen in de Arena. Dat ik toch ben gekozen tot Speler van het Jaar had ik dus nooit verwacht'. Het volledige interview valt te lezen op de website van Ajax.

Zijn collega De Ligt kan op veel prijs rekenen van de middenvelder. 'Weet je wat het is, soms vergeet je gewoon dat Mathijs pas achttien is. Hij is zo'n steady verschijning. Een terechte prijswinnaar', aldus Ziyech over De Ligt, die verkozen werd tot talent van het jaar.

Lees ook: Ziyech verdeelt ArenA: F-side jouwt hem uit, rest van publiek scandeert z'n naam

Ziyech was vaak het mikpunt van spot het afgelopen seizoen. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen VVV werd de middenvelder veelvuldig uitgejouwd en uitgefloten door een deel van de harde kern. Bij de rest van de supporters in de Arena lokte die kritiek een tegenreactie uit: om hem een hart onder de riem te steken, scandeerden ze langdurig zijn naam.