7 Layers Festival van Dotan afgelast: 'Hij is er niet toe in de gelegenheid'

Het 7 Layers Festival zou pas in september plaatsvinden, maar toch hebben de in opspraak geraakte zanger Dotan en Paradiso besloten, dat het dit jaar niet door kan gaan.

Het festival, een initiatief van Dotan, biedt een podium aan veelbelovende muzikanten. Afgelopen twee jaar was het festival uitverkocht. Vanwege het succes werd het festival zelfs uitgebreid van één naar twee dagen: 22 en 23 september. Maar muziekliefhebbers kunnen die dagen nu doorstrepen in hun agenda.

'Niet toe in gelegenheid'

'Het besluit om het festival af te lasten is in goed overleg gegaan met Dotan zelf', zegt een woordvoerder van Paradiso tegen AT5. Voorafgaand aan het festival doet Dotan veel promotiewerk voor de nog onbekende muzikanten. Bij eerdere edities ging hij met ze langs bij meerdere radiozenders. 'Maar daar is hij nu niet toe in de gelegenheid.' Eerder werd al bekend dat de zanger eigen concerten geannuleerd heeft.

Na een onthullende onderzoek van de Volkskrant, gaf Dotan toe nepaccounts op social media te hebben gebruikt om zijn muziek aan de man te brengen.

Mensen die al een kaartje hebben gekocht voor het 7 Layers Festival krijgen hun geld terug.