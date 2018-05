Steunoproep van 'Syrië-strijders' gaat rond onder jongeren in Oost

Jongeren in Oost hebben een foto doorgestuurd gekregen die mogelijk afkomstig is van Syrië-strijders. Op de foto is een kalasjnikov te zien en een briefje met de tekst 'vergeet ons niet'.

AT5 heeft de foto van twee verschillende jongeren gekregen. 'Onze Salam uit Idlib (stad in Syrië, red.). Aan de broeders van Amsterdam-Oost. Vergeet ons niet in jullie dua (smeekbede, red.)', staat op het briefje, dat voor een kalasjnikov, een magazijn vol met kogels en een handgranaat ligt. Het is vooralsnog niet duidelijk of de foto ook echt uit Syrië afkomstig is.

'Ernstige zorgen'

De foto gaat rond via Telegram en Facebook. 'Ik word er wel een beetje bang van, want het wordt ook heel specifiek naar jongens uit Oost gestuurd', zegt een jongere tegen AT5. 'Het is best wel een heftige foto.'

Een ander: 'Ik heb het ontvangen via een goede vriend die zich ernstige zorgen maakt om deze foto, want op straat vinden de jongeren het een geweldige foto, omdat vanuit Syrië Al Qaida-strijders de groeten doen aan de jongens van Oost. De groep bestaat uit jongeren die vooral uit Oost komen.'

'Dikke pica'

In Telegram-groepsgesprekken die AT5 heeft ingezien wordt inderdaad positief op de foto gereageerd. 'Dikke pica. Wollah strijders helemaal vanuit Syrië de groeten doen aan de bro's van Oost en dikke wapens op die pica', schrijft iemand. 'Haha, het zijn ook strijders. Jihad voeren is stug en moeilijk, broer.'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten ook meldingen te hebben gehad over de foto. 'De foto is bij ons bekend. Ons meld- en adviespunt Radicalisering is nu aan het kijken wat we ermee moeten doen.'

Hoeveel jongeren de foto precies hebben gehad is volgens hem nog onduidelijk. 'Maar we gaan er vanuit dat de foto wijdverspreid is.'